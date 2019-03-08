شكرا لقرائتكم خبر عن "المراعي" تسدد كامل قيمة صكوك "الإصدار الأول" بمبلغ 1 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المراعي عن سداد كامل قيمة صكوك "الإصدار الأول" بمبلغ 1 مليار ريال، بتاريخ اليوم الخميس الموافق 7 مارس الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، بأن الأثر المالي لهذه العملية سيظهر على نتائج الربع الأول للعام الحالي 2019.

وكانت المراعي قد بدأت في طرح صكوك دولية بالدولار الأمريكي ذات أولوية وغير مدعومة وبمعدل ثابت وبموجب نظام (RegS)، اعتباراً من الثلاثاء الموافق 26 فبراير وانتهت الأربعاء الموافق 27 فبراير الماضي.

هذا وستكون مُدة استحقاق الصك 5 سنوات، حسب ظروف السوق، علماً بأن الاسترداد الكامل للصك سيكون عند الاستحقاق.

وكانت المراعي قد أعلنت، خلال فبراير الماضي، عن نيتها طرح صكوك دولارية، بمدد استحقاق متوسطة، ضمن برنامج صكوك المراعي الذي أسس حديثاً بقيمة 2 مليار دولار أمريكي،

ويتمثل الهدف من الطرح في تمويل أغراض الشركة العامة وإعادة التمويل، علماً بأن الطرح خاضع لموافقة الجهات الرسمية.

وتجدر الإشارة إلى حصول المراعي على تصنيف ائتماني من الفئة (Baa3) مع نظرة مستقبلية مستقرة، من قبل وكالة موديز الائتمانية الدولية.

وأشارت الشركة، في بيان سابق، إلى قيام وكالة ستاندرد آند بورز بمنحها تصنيف ائتماني من الفئة (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة / (A-3).

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 2 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 2.2 مليار ريال في 2017، بتراجع بلغ 7.9%.