شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "طيبة القابضة" تتراجع 56% في 2018 وإدارتها توصى بتوزيع نصف ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة طيبة القابضة، المُعلنة اليوم الخميس، عن تراجع أرباحها بنسبة 55.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 64.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 146 مليون ريال في العام 2017.

وحققت الشركة صافي ربح تشغيلي بلغ 162.4 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 209.7 مليون ريال في العام 2017.

ويُعزى تراجع الأرباح في 2018 إلى انخفاض إيرادات تأجير المراكز التجارية، وكذلك لإنخفاض إيرادات المنتجع السياحي.

وتراجعت الإيرادات إلى 443.2 مليون ريال في العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 457.1 مليون ريال في العام 2017.

وسجلت الشركة خلال العام 2018 خسائر من انخفاض قيمة الموجودات بالإضافة إلى تكوين مخصص التزامات محتملة وكذلك تكوين مخصص بفروقات ربوط زكوية عن الأعوام السابقة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت قامت ببيع كامل حصتها المستثمرة فى شركة سابك بعدد 4.080 مليون سهم فيما بلغ إجمالى قيمة بيع الأسهم مبلغ 523 مليون ريال نتج عنه تحقيق أرباح بنسبة 10% من تكلفة شراء الأسهم.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، بقيمة 75 مليون ريال، بواقع نصف ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 5% إلى قيمة الأسهم الإسمية.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 133.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 163.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 18.3%.