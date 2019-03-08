شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الفالح يعلن عن موعد طرح "أرامكو" للاكتتاب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن موعد لطرح شركة "أرامكو" للاكتتاب وكذلك باقي الشركات التابعة لها وجميع المصافي.

وقال الفالح:"يجري العمل على طرح أرامكو والشركات التابعة وجميع المصافي للاكتتاب خلال عامين".

وأكد أمس خلال زيارته مقر شركة "ساتورب"ومجمع مصانع شركة "صدارة"، أن "السعودية تصدر نحو مليون برميل من المشتقات النفطية يوميا، إضافة إلى تصدير ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام يوميا، وكذلك تصدير الغاز المسال، بحسب صحيفة سبق.

وعلى الصعيد ذاته، كشف الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي في أكتوبر الماضي عن اعتزام بلاده طرح أسهم "أرامكو" عملاق النفط بالمملكة أواخر عام 2020 أو بداية 2021.

وكانت السعودية قد قررت الطرح المزدوج لأسهم أرامكو في بورصة الأوراق المالية السعودية (تداول)، وفي بورصة دولية عام 2018 مع تنافس أسواق الأسهم في نيويورك ولندن وآسيا على هذا الطرح.

وتتنافس دول العالم على طرح أرامكو دوليا، حيث أكد أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني في تصريحات له سابقة أن بلاده ستواصل تقديم مسوغات كي يكون الإدراج الجزئي لشركة النفط الوطنية أرامكو السعودية ببورصة لندن.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.