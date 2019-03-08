شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية بين "تنمية المشاريع" و"إعمار للصناعة" دعما لتوسع الشركات الصغيرة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وقعت مؤسسة دبي لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي مذكرة تفاهم مع شركة إعمار للصناعة والاستثمار التابعة لشركة إعمار العقارية المدرجة بسوق دبي المالي.

وأوضح بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن الاتفاقية تستهدف تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة بمشاريع مبتكرة ودعمها للنمو دولياً.

وتنص الاتفاقية على أن تكون الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي جزءاً من مشاريع ومبادرات الاستثمار والتكنولوجيا، وستدعم مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة في تحديد الشركات ذات القيمة المضافة لإعمار للصناعة والاستثمار.

كما تنص الاتفاقية على تبادل البيانات حول اتجاهات الاستثمار ومتطلبات السوق، بالإضافة إلى تسهيل الشراكات والعقود التجارية بين إعمار للصناعة والاستثمار وأعضاء المؤسسة.

وكشفت شركة إعمار العقارية في نهاية فبراير الماضي عن افتتاح أكبر ردهة بالعالم باسم ذا لونج وذلك في الطوابق 152 و 153 و 154 ذات الارتفاعات الشاهقة التي تصل إلى 575 متراً في برج خليفة أمام الزوار.