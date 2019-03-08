شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دبي الإسلامي" تُقر توزيع أرباح نقدية بقيمة 2.3 مليار درهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لبنك "دبي الإسلامي" بجلسته المنعقدة أمس الأربعاء، الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 35% من رأس المال عن عام 2018.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الخميس، بأن إجمالي الأرباح المُقرر توزيعها تبلغ 2.3 مليار درهم، بما يعادل 35 فلساً للسهم.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة لإصدار صكوك رئيسية أو أية أدوات مالية أخرى مماثلة غير قابلة للتحويل إلى أسهم، سواء عن طريق برنامج أو خلاف ذلك في حدود مبلغ اسمي إجمالي يقدر بـ 5 مليارات دولار.

كذلك صدقت الجمعية على إصدار صكوك إضافية من الشق الأول من رأس المال في حدود مبلغ اسمي إجمالي يقدر بـ مليار دولار وصكوك من الشق الثاني من رأس المال بقيمة مليار دولار.

واعتمدت الجمعية تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك وعن مركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليه.

ووفقاً للبيان، صدقت الجمعية على ميزانية البنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 والتصديق عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي ربح بلغ 1.26 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2018، مقابل أرباح بلغت 1.16 مليار درهم خلال الربع الثالث من 2017.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 3.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 12.1%.