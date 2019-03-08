شكرا لقرائتكم خبر عن "سبكيم" تنشر تفاصيل إضافية عن صفقة الاندماج المُحتمل مع "الصحراء" للبتروكيماويات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للبتروكيماويات "سبكيم" عن نشرها لعرض تعريفي عن صفقة الاندماج التجاري المتكافئ مع شركة الصحراء للبتروكيماويات، والذي يتضمن تفاصيل إضافية عن الصفقة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، اليوم الخميس، بأن العرض التعريفي يتصمن تفاصيل عن الفوائد المتوقعة للصفقة والتي تقدر بأن تكون بمبلغ ما بين 175- 225 مليون ريال سعودي سنوياً.

وبحسب البيان، يمثل هذا المبلغ زيادة متكررة في الأرباح قبل خصم الأتعاب المالية والضرائب وتكاليف الاستهلاك والإطفاء.

هذا ومن المتوقع أن تتحقق هذه الفوائد السنوية بنهاية السنة الثالثة من تاريخ إتمام الصفقة.

وتجدر الإشارة إلى أن سبكيم العالمية دخلت في اتفاقية ملزمة مع الصحراء للبتروكيماويات لدمج أعمالهما، في صفقة تحوّلية في قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية.

واقترحت سبكيم والصحراء، في ديسمبر الماضي، تنفيذ اندماج تجاري متكافئ عن طريق العرض المقترح من سبكيم بالاستحواذ على جميع الأسهم المصدرة في الصحراء مقابل إصدار أسهم جديدة في سبكيم.

ويُشار إلى أن هذا الاستحواذ يتفق مع الأنظمة واللوائح ذات العلاقة الصادرة عن هيئة السوق المالية، بما في ذلك لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ونظام الشركات.

وعند إتمام الصفقة، سيلغى إدراج جميع أسهم شركة الصحراء من تداول وستصبح الصحراء شركة تابعة مملوكة بالكامل لسبكيم.

وكانت سبكيم قد أعلنت، في مارس الماضي، عن أن الكيان الناتج عن اندماج كل من سبكيم والصحراء، في حال اكتمال عملية الاندماج، سيكون بالمرتبة الرابعة من حيث رأس المال بقيمة 8.06 مليار ريال وذلك بين شركات البتروكيماويات بالسوق السعودي والتي يبلغ عددها 15 شركة.