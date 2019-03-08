شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المصافي" توصي بتوزيع 75 هللة للسهم عن 2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة المصافي العربية السعودية "ساركو"، في اجتماعه المُنعقد أمس الأربعاء، للجمعية العامة العادية (بصرف أرباح نقدية عن العام المالي 2018 بقيمة 11.250 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 75 هللة للسهم، بما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم يلي تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة قامت بتوزيع أرباح عن عام 2017 بمبلغ 7.5 مليون ريال، بما نسبته 5% من رأس مال الشركة بواقع 0.50 ريال لكل سهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.2 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017، وبنسبة ارتفاع 208.97%.