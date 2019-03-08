شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإمارات للتنمية يدرج أول سندات لها ببورصة ناسداك دبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رحبت بورصة ناسداك دبي مؤخرا بإدراج سندات تقليدية من مصرف الإمارات للتنمية بقيمة 750 مليون دولار، وتعد هذه السندات المنتج الأول الذي يدرجه المصرف في البورصة، والذي تملكه الحكومة الإماراتية بشكل كامل.

وحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" بلغ إجمالي قيمة السندات التقليدية والصكوك المدرجة في ناسداك دبي حالياً 77.78 مليار دولار من 99 إدراجاً، وتُمثل السندات التي أدرجها المصرف الإدراج الأول للسندات التقليدية في البورصة في عام 2019.

وكان المستشار القانوني للمصرف آلن آند أوفري والمستشار القانوني لجهة الترتيب وجهتي الوساطة كليفورد تشانس، بينما كان كل من بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك ستاندرد تشارترد هما المُنسقان العالميان لهذا الإدراج.

وكان مديرو الحسابات المشتركون هم بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك الصين الصناعي والتجاري (ICBC) فرع دبي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وبنك ستاندرد تشارترد، وكان بنك الاتحاد الوطني مديراً رئيسياً مشتركاً في عملية الإدراج.

ويدعم الإدراج رسالة مصرف الإمارات للتنمية التي تنطوي على المساهمة في الازدهار الاقتصادي لمواطني دولة الإمارات عن طريق تقديم حلول تمويلية للإسكان، بالإضافة إلى تقديم خدمات تمويلية ومصرفية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتعتبر ناسداك دبي هي أكبر بورصة في العالم للصكوك المدرجة بقيمة تبلغ 60.69 مليار دولار.