شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح "نخيل" الإماراتية 23% لـ4.38 مليار درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة نخيل العقارية المملوكة لحكومة دبي، عن تحقيق تراجع بأرباحها بنسبة 23% لتصل إلى 4.38 مليار درهم في 2018، مقارنة بأرباح بلغت 5.67 مليار درهم في 2017.

وأوضحت الشركة في بيان لها اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن إجمالي حقوق الملكية لديها تضاعف خلال الـ7 سنوات الأخيرة ليصل في ديسمبر 2018 إلى 49 مليار درهم مقارنة بـ 24 مليار درهم في نهاية عام 2011.

وحسب البيان فقد قامت "نخيل" في 2018 بتسليم أكثر من 657 وحدة عقارية (أراضٍ ووحدات سكنية) ليصل إجمالي عدد الوحدات المسلمة منذ عام 2010 إلى 13،357 وحدة عقارية.

كما أطلقت الشركة في 2018، مشاريع سكنية جديدة، بما في ذلك مشروع "أبراج التنين" المكون من برجين سكنيين توأمين يضمان شققاً عصرية ومجموعة جديدة من المنازل في "جمير بارك" مع المزيد من الخطط بما يتناسب مع متطلبات السوق.

وتواصل الشركة تركيزها على تنمية محفظة أعمالها في قطاعات: التجزئة والضيافة والتأجير السكني، والتي حققت أداءً قوياً في 2018، بإيرادات بلغت قيمتها 2.5 مليار درهم من محفظة مشاريعها المتنامية.

وتشمل محفظة "نخيل" الحالية والمستقبلية 19 مشروعاً للتجزئة بمساحة 17 مليون قدم مربعة من المساحات القابلة للتأجير، و18 فندقاً ومنتجعاً وشققاً سكنية مخدومة توفر 6،600 غرفة فيما بينها، و24 نادياً ومطعماً في دبي.

ونمت مساحات التجزئة التشغيلية للشركة لتصل إلى أكثر من 5 ملايين قدم مربعة في عام 2018 وذلك مع افتتاح "ذي بونيت"، الوجهة البحرية الجديدة للترفيه والمطاعم في "نخلة جميرا"، والتي ستنعكس إيراداتها بدءاً من عام 2019.

ونمت إيرادات أعمال شركة "نخيل" في قطاع الضيافة في عام 2018، مما يعكس الأداء القوي المتواصل لأول فندقين تابعين للشركة، واللذين تم افتتاحهما عام 2016 في "ابن بطوطة مول" و"مدينة التنين"، واللذين أكملا عامين على تشغليهما، ومجموعة من النوادي المجتمعية والمطاعم بمفاهيم جديدة.

وتتوسع أعمال شركة "نخيل" في قطاع التأجير السكني، حيث تعد الشركة واحدة من أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع، ولديها حالياً 17،000 وحدة سكينة، مع المزيد من الوحدات القادمة في "ند الشبا" و"نخلة جميرا" و"قرية ورسان".