شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصاري للخدمات المالية: استحقاق التوزيعات وراء هبوط الأسهم الإماراتية ومكررات ربحيتها لا تزال مغرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال إياد البريقي، مدير شركة الأنصاري للخدمات المالية، إن الضغوط البيعية التي يتعرض لها عدد من الأسهم القيادية والمنتقاة المدرجة بالأسواق المالية الإماراتية حاليا نتيجة مباشرة لانتهاء فترة استحقاق التوزيعات النقدية على المساهمين.

وأشار البريقي إلى أنها تأتي على الأسهم القيادية مثل سهم "أبوظبي الأول"، إلى جانب تعرض العديد من الأسهم لعمليات جني أرباح "سريعة"التي شهدت ارتفاعات خلال الجلسات الأخيرة، خصوصاً أسهم قطاعي البنوك والعقار ذات الأوزان النسبية الثقلية بالمؤشرات.

وأكد أن التوزيعات النقدية التي جاءت سخية لكثير من الشركات، يمكنها أن تعيد النشاط جزئياً للأسواق لفترة حتى تصدر الشركات نتائجها للربع الأول، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأضاف: أن أسواق المال في الإمارات لا تزال تتمتع بنظرة جذابة للاستثمار، بعدما أصبحت مكررات ربحيتها مغرية، لتكون الأفضل من بقية أسواق المال الخليجية، الأمر الذي يوفر فرصاً مواتية للمستثمرين طويلي الأجل.

وبنهاية تعاملات الأمس، تخلى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية عن مستوى المقاومة الهام عند 5000 نقطة، وطالت الضغوط البيعية سهمي "اتصالات" و"أبوظبي الأول"، بعد انتهاء فترة استحقاق التوزيعات.

وقلص مؤشر سوق دبي المالي من خسائره أمس ليغلق على تراجع بنسبة 0.4% عند مستوى 2626 نقطة نتيجة عمليات جني أرباح قادها سهما "إعمار" و"دبي الإسلامي".