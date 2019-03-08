شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول: المركزي الإماراتي يحدد نقاط التوطين لكل بنك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال جمال الجسمي، مدير عام معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، إن مصرف الإمارات المركزي حدد سنوياً النقاط المطلوبة من كل بنك، في إطار نظام النقاط في التوطين المصرفي، حيث تتولى لجنة متخصصة في المركزي تحليل البيانات الخاصة بكل بنك.

وأشار الجسمي إلى أن ذلك يأتي من بعده تحديد النقاط التي يجب أن يلتزم بها البنك ليتجنب التعرض إلى غرامات مالية.

وأكد أن رأسمال البنك والاندماجات التي قد تحدث في القطاع المصرفي تعد أهم العوامل التي يتم دراستها عند تحديد نقاط التوطين المطلوبة، بحسب صحيفة الاتحاد.

وأشار إلى أنه يمكن أن تتغير هذه النقاط في البنك ذاته من عام إلى آخر، حيث يمكن زيادة أو تخفيض عدد النقاط، حسب قرار اللجنة العليا.

وأضاف الجسمي، إن لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي تتبنى مبادرات مقترحة عدة، تهدف إلى جذب المواطنين للقطاع المصرفي باعتباره من أكبر القطاعات استيعاباً للمواطنين.

وكانت لجنة تنمية الموارد البشرية المواطنة في القطاع المصرفي والمالي قررت البدء في توقيع غرامات مالية، اعتباراً من نهاية عام 2018 للبنوك التي لم تلتزم بتحقيق النقاط المطلوبة، بواقع 20 ألف درهم على كل نقطة مفقودة من الناتج النهائي لمجموع النقاط المستهدفة للبنك.