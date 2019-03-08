شكرا لقرائتكم خبر عن منتدى الأحساء للاستثمار يعتمد 8 جلسات علمية و4 حوارية و 5 ورش عمل والان نبدء بالتفاصيل

كشف مؤتمر صحفي خاص حول آخر ترتيبات منتدى الأحساء للاستثمار 2019م، الذي يرعاه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، عن موافقة عدد من كبار المسؤولين في الدولة على المشاركة في جلسات وفعاليات المنتدى بالإضافة إلى نخبة من رؤساء ومدراء وكبار مسؤولي شركات عالمية مرموقة، وذلك بحضور رئيس اللجنة المنظمة د.أحمد الشعيبي ورئيس الغرفة عبد اللطيف العرفج ونائب رئيس الغرفة عبد العزيز الموسى وأمين عام الغرفة رئيس اللجنة التنفيذية للمنتدى عبد الله النشوان، بالإضافة إلى عدد من أعضاء اللجان المنظمة والتنفيذية والإعلاميين.

وأظهر المؤتمر الذي عقد صباح أمس الخميس برئاسة د.أحمد الشعيبي، بقاعة الشيخ عبد العزيز العفالق بمقر غرفة الأحساء، أن المنتدى الذي تنظمه الغرفة بشراكة إستراتيجية مع أرامكو السعودية، في نسخته الخامسة، بفندق الأحساء انتركونتننتال، خلال يومي الأربعاء والخميس 13 و14 رجب 1440هـ الموافق 20 و21 مارس الجاري، اعتمد تنظيم (8) جلسات علمية و(4) جلسات حوارية مفتوحة بالإضافة إلى (5) ورش عمل مركّزة في مجالات النقل، العمل والموارد البشرية، التعليم الأهلي، البلديات، والتجارة.

وبيّن الدكتور الشعيبي أن عناوين الجلسات الرئيسة بالمنتدى على النحو التالي: الأولى (واحة الأحساء والتنمية المستدامة)، الثانية (الطاقة: فرص الاستثمار والخصخصة)، الثالثة (وظائف المستقبل في المملكة)، الرابعة (الثورة الصناعية الرابعة وبيئة الاستثمار)، الخامسة (أفكار ومبادرات في الاستثمار الزراعي)، السادسة (الأحساء عاصمة السياحة العربية لعام 2019)، السابعة (المقومات الاستثمارية في الأحساء) بالإضافة إلى الجلسة الختامية التي تتضمن عرض مبادرات ورش العمل وتوصيات المنتدى وقراءة البيان الختامي.