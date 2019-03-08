شكرا لقرائتكم خبر عن 22.9 مليون فاتورة مسددة عبر نظام «سداد» خلال يناير 2019 والان نبدء بالتفاصيل
وكشف أحدث تقرير إحصائي عن نظام «سداد»، الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه عن استحواذ 3 قطاعات على نسبة 98.3% من إجمالي المبالغ المدفوعة عبر النظام خلال يناير 2019 تصدرتها الخدمات الحكومية بنسبة 74.6% من إجمالي المبالغ وبقيمة 29.4 مليار ريال من خلال 6.2 مليون عملية منفذة خلال الشهر، ثم جاء قطاع الاتصالات والمرافق بنسبة 17.9% وبقيمة 7 مليارات من خلال 14.4 مليون عملية، وجاء قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال ثالث القطاعات من حيث المبالغ المدفوعة عبر نظام سداد بقيمة 2.3 مليار ريال وبنسبة استحواذ 5.8% ومن خلال أكثر من مليون عملية.
الجدير بالذكر، أن نظام «سداد» للمدفوعات هو أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، تم إطلاقه عام 2004 كنظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة العربية السعودية، ويعمل على تسهيل وتسريع مختلف المدفوعات للأفراد والمصارف والشركات والقطاع الحكومي، ويستمر في تطوير خدمات جديدة تشمل كل المدفوعات، فيهدف «سداد» إلى تقديم حلٍ واحد لجميع المدفوعات.
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