شكرا لقرائتكم خبر عن 22.9 مليون فاتورة مسددة عبر نظام «سداد» خلال يناير 2019 والان نبدء بالتفاصيل

بلغ حجم العمليات المالية المنفذة عبر نظام سداد للمدفوعات «سداد» في يناير 2019 أكثر من 39.4 مليار ريال نفذت من خلال 22.9 مليون عملية أسهمت جميعها في ربط متحصلات الشركات والجهات الحكومية المشتركة في النظام عن طريق شبكة إلكترونية للسداد الفوري، وشهد النظام ارتفاعا في عدد إجمالي الفواتير المسددة خلال الشهر، حيث نمت تلك العمليات بنسبة 11.8% بالمقارنة مع نفس الفترة للعام الماضي، التي بلغ عدد العمليات فيها 20.5 مليون فاتورة سددت خلال يناير 2018، فيما تجاوز عدد المشاركين في نظام «المفوترون» أكثر من 146 جهة حكومية وخاصة، التي أوجدها نظام «سداد» لتقديم حلول التسديد الإلكتروني للمشتركين وإيجاد بيئة تنافسية واستلام المستحقات المالية من العملاء بطريقة سهلة وعبر المنصات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة العملاء لتلك الجهات.

وكشف أحدث تقرير إحصائي عن نظام «سداد»، الذي حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه عن استحواذ 3 قطاعات على نسبة 98.3% من إجمالي المبالغ المدفوعة عبر النظام خلال يناير 2019 تصدرتها الخدمات الحكومية بنسبة 74.6% من إجمالي المبالغ وبقيمة 29.4 مليار ريال من خلال 6.2 مليون عملية منفذة خلال الشهر، ثم جاء قطاع الاتصالات والمرافق بنسبة 17.9% وبقيمة 7 مليارات من خلال 14.4 مليون عملية، وجاء قطاع المال والتأمين وخدمات الأعمال ثالث القطاعات من حيث المبالغ المدفوعة عبر نظام سداد بقيمة 2.3 مليار ريال وبنسبة استحواذ 5.8% ومن خلال أكثر من مليون عملية.

الجدير بالذكر، أن نظام «سداد» للمدفوعات هو أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، تم إطلاقه عام 2004 كنظام مركزي لعرض ودفع الفواتير والمدفوعات الأخرى إلكترونياً في المملكة العربية السعودية، ويعمل على تسهيل وتسريع مختلف المدفوعات للأفراد والمصارف والشركات والقطاع الحكومي، ويستمر في تطوير خدمات جديدة تشمل كل المدفوعات، فيهدف «سداد» إلى تقديم حلٍ واحد لجميع المدفوعات.