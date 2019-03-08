شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يسجل أكبر خسارة أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل

سجل الجنيه الاسترليني، أمس الخميس، أكبر خسارة في سبعة أسابيع أمام العملة الأمريكية بعد أن قالت مصادر بريطانية وفي الاتحاد الأوروبي إن مفاوضات بريكست وصلت إلى مأزق.

وقال مصدر حكومي، إنه لا يوجد ما يشير إلى أن أي شيء سيتغير على مدار الساعات الثماني والأربعين المقبلة في محادثات انفصال بريطانيا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي لا يتزحزح عن موقفه.

وهبط الاسترليني 0.73 بالمائة إلى 1.3075 دولار في أكبر خسارة ليوم واحد مقابل العملة الخضراء منذ الثامن عشر من يناير. وأثناء الجلسة لامس الاسترليني أدنى مستوى له منذ الخامس والعشرين من فبراير عند 1.3067 دولار.

لكن العملة البريطانية ارتفعت 0.37 بالمائة أمام العملة الأوروبية إلى 85.55 بنس لليورو بعد أن أرجأ البنك المركزي الأوروبي زيادة محتملة في أسعار الفائدة حتى عام 2020 وقال إنه سيستأنف برنامجا لتقديم قروض رخيصة إلى البنوك.