مباحثات التجارة «على ما يرام» في اجتماعات عبر الفيديو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول كبير في وزارة الزراعة الأمريكية، إن مفاوضات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تسير على ما يرام، وذلك في اجتماعات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأبلغ تيد مكيني، وكيل وزارة الزراعة لشؤون التجارة وخدمات الزراعة الخارجية الصحفيين، بأن «المباحثات تسير على ما يرام.. في الوقت الحالي هناك كثير من المباحثات تتم عبر شبكة الفيديو كونفرانس الرقمية».

وتطالب الولايات المتحدة بأن تُجري الصين تغييرات كبيرة في قوانينها وممارساتها لحماية الملكية الفكرية الأمريكية، وإنهاء النقل القسري للتكنولوجيا إلى الشركات الصينية، وكبح دعم صناعي سخي، وفتح السوق المحلية أمام الشركات الأمريكية.

وتسعى واشنطن إلى زيادة المشتريات الصينية من البضائع الأمريكية، بما في ذلك السلع الزراعية والطاقة والمنتجات المصنعة، لتقليل العجز التجاري الأمريكي مع الصين، الذي قالت وزارة التجارة الأمريكية إنه ارتفع في 2018 إلى 419.2 مليار دولار.

وأبلغت مصادر على اطلاع على المحادثات «رويترز» بأن الجانبين ما زال أمامهما عمل كبير للوصول إلى اتفاق يضمن تنفيذ الصين لأي تعهدات.

وأضافت المصادر أنه ما زال من المحتمل أن تنهار المحادثات، إذا لم يتم الوصول إلى اتفاق بشأن تنفيذ هذه المسائل «الهيكلية».

وقال مكيني إنه لا علم له بأي خطط تؤكد عودة الوفد الأمريكي إلى الصين لإجراء مزيد من المفاوضات، لكنه أضاف أن هذه الرحلة لن تكون مفاجأة.(رويترز)