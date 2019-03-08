عمومية «دبي الإسلامي» توافق على توزيع 35 فلساً للسهم

أعلن بنك دبي الإسلامي موافقة الجمعية العمومية على البيانات المالية للبنك لعام 2018، علاوة على البنود الأخرى والتي تم إقرارها خلال الاجتماع، مختتماً عاماً آخر من النمو والنجاح للبنك.

وضع الأداء المالي القوي الذي حققه بنك دبي الإسلامي في مكانة بارزة ضمن أفضل 3 بنوك من حيث الربحية في دولة الإمارات، حيث بلغ صافي الأرباح لعام 2018 رقماً قياسياً تجاوز 5 مليارات درهم. وقد شمل جدول الأعمال المصدق عليه خلال اجتماع الجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية بواقع 35 فلساً للسهم الواحد، بالإضافة إلى سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: تمكن بنك دبي الإسلامي من تحقيق النجاح مرة أخرى في عام 2018 بفضل مثابرته واجتهاده وتفانيه في العمل، ونحن فخورون وممتنون للغاية بأن ذلك قد أثمر عن نتائج استثنائية. وعلى الرغم من التقلبات الاقتصادية العالمية، إلا أن البنك استطاع التميز وتعزيز ربحيته. لقد بدأت رحلة البنك في دولة الإمارات، ونحن نؤمن بشدة بالسمة المميزة التي يتمتع بها هذا البلد كونه مركزاً عالمياً جاذباً للتمويل الإسلامي. وتحت قيادة دولة الإمارات، يسعى بنك دبي الإسلامي للحفاظ على مكانته كشركة عالمية رائدة في قطاع الصيرفة الإسلامية.

وشهد بنك دبي الإسلامي في السنوات الخمس الأخيرة، تطوراً ملحوظاً في حجم ونطاق إرثه. وقد ارتفعت الميزانية العمومية للبنك إلى 223.7 مليار درهم، بزيادة ملحوظة بلغت نسبتها 8% هذا العام. وبناءً على ذلك، ارتفعت الحصة السوقية للبنك ليصبح الآن في وضع قوي بين أهم وأكبر وأبرز اللاعبين الكبار في دولة الإمارات.

وصرح الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي قائلاً: لقد شهدنا عاماً آخر من النجاح الاستثنائي لأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات. ونحن مستمرون بالتركيز على تعزيز عوائد للمساهمين، حيث وصل العائد على حقوق المساهمين إلى 18.1٪ بالرغم من إصدار حقوق الاكتتاب في عام 2018. ولا تزال ربحية البنك في وضع قوي حيث حققنا إنجازاً آخر وتمكنا من تعزيز حصتنا السوقية لتبلغ 10٪. وسيشهد عام 2019 زيادة في عمليات دمج التكنولوجيا في عملياتنا المصرفية، ليصبح التحول الرقمي المحرك الرئيسي للنمو. ومع استمرارنا في توسيع إرث البنك وترك بصمته في إندونيسيا وباكستان وكينيا، لا زلنا نواصل تركيزنا على إدخال نموذج التمويل الإسلامي في الأسواق الجديدة لتعزيز دور بنك دبي الإسلامي كبنك سباق ورائد عالمياً في هذا المجال. وأتوجه بالشكر لجميع مساهمينا وموظفينا على دعمهم الكبير والتزامهم الراسخ بسعي بنك دبي الإسلامي لتحقيق النجاح والنمو، ونحن نتطلع إلى الاحتفال معاً بالعديد من الإنجازات في عام 2019.