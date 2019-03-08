تفاهم بين «الاتحاد إسكو» و«الشرق الأوسط لإدارة المرافق»

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”
وقعت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «الاتحاد إسكو»، الشركة المتخصصة في مجال خدمات الطاقة والمملوكة بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، مذكرة تفاهم مع جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق بهدف زيادة حجم التعاون بين الجانبين في عدة مجالات بما فيها بناء قدرات السوق.
وقع مذكرة التفاهم كل من علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لشركة «الاتحاد إسكو»؛ وجمال لوتاه، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق.وستعمل كل من «الاتحاد إسكو» وبرنامج «طاقتي» على الترويج لدورات إدارة المرافق التي تقيمها الجمعية مثل دورة أساسيات إدارة المرافق «تأسيسي»، ودورة «محترف»، ودورة اختصاص الاستدامة في المرافق «مستدام». وستقدم جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق دعمها في الترويج لبرنامج دبي للتدريب على كفاءة الطاقة لدى أعضاء الجمعية.
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