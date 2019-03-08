«اليورو» ينخفض بعد تأجيل رفع الفائدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفض اليورو لما دون 1.13 دولار، أمس، بعد أن أجَّل البنك المركزي الأوروبي توقيت أول زيادة لأسعار الفائدة، في فترة ما بعد الأزمة إلى 2020، على أقرب تقدير، ودشن جولة جديدة من القروض منخفضة الفائدة للبنوك.

وفاجأ قرار البنك تعديل توقعاته لأسعار الفائدة كثيراً من المستثمرين، لكن رد فعل اليورو كان محدوداً نسبياً.

وانخفضت العملة الموحدة 0.2 في المئة إلى 1.1275 دولار من مستوى فوق 1.13 دولار قبل القرار.

وكان المستثمرون يأملون قراراً يخرج اليورو عن نطاقات تداوله الضيقة أمام الدولار حالياً.

واستهل سعر صرف اليورو 2019 بهدوء بالغ، في الوقت الذي تخلت فيه البنوك المركزية عن تشديد السياسة النقدية مع تباطؤ الزخم الاقتصادي. وأدى ذلك إلى ترك المستثمرين يواجهون صعوبات لاتخاذ قرار بشأن الاتجاه الذي يسلكونه.

وانخفض اليورو قليلاً مقابل الفرنك السويسري إلى 1.1354 فرنك.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.3% إلى 97.118، مع قيام المستثمرين ببيع اليورو.

وتراجع الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في شهرين عند 0.70205 دولار أمريكي، بعد بيانات لمبيعات التجزئة أضعف من التوقعات، ثم تعافى ليصعد 0.2 % إلى 0.7049 دولار أمريكي.

ونزل الدولار الكندي لأدنى مستوياته منذ الرابع من يناير/كانون الثاني، بعد أن قال بنك كندا المركزي، أمس الأربعاء، إن هناك «ضبابية متزايدة» تكتنف توقيت زيادات أسعار الفائدة في المستقبل. وتعافى الدولار الكندي إلى 1.3426 للدولار الأمريكي اليوم.

وهبط الجنيه الإسترليني إلى 1.3117 دولار، في الوقت الذي قللت فيه مصادر في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا من فرص تحقيق انفراج في المحادثات، بشأن اتفاق الانسحاب من الاتحاد. (رويترز)