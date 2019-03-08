شكرا لقرائتكم خبر عن المعلنون يهجرون «فيسبوك».. فهل يصمد «العملاق» أمام المد العاتي ؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

بعد الفضائح، التي تعرضت له شركة «فيسبوك» فيما يخص خصوصية بيانات المشتركين، تواجه الشركة سيلاً من الانتقادات، وتخسر زبائنها من المعلنين من الصف الثاني والثالث بشكل متسارع.

فقد قرر ديفيد هينيمير هانسن كبير المُبرمجين في شركة «بيسكام» للبرمجيات شطب كافة مواقع التواصل ذات الصلة ب«فيسبوك» و«إنستجرام»، واتخذ القرار ضمن حركة جماعية شملت شركاءه التجاريين.

وكتب هانسن، وهو مبرمج بارز له أكثر من 300 ألف متابع، في رسالة على «تويتر»: «لقد قررنا أن نصبح شركة بلا «فيسبوك» ابتداءً من اليوم». «لا «فيسبوك»، ولا «إنستجرام»، ولا «واتس آب» ولا إعلانات ولا ملفات تعريف ولا صفحات شخصية ولا استخدام من أي نوع»

الشيء الوحيد الذي كشفت عنه فضائح الخصوصية، التي لا نهاية لها في «فيسبوك»، هو أن الشركة تستغل الكثير من بيانات مستخدميها، وأنه لا يمكن الوثوق بها؛ لعدم بيع هذه البيانات أو المقايضة بها أو إساءة استخدامها.

شطب حسابات

وقد شطبت «بيسكام»، التي تطور تطبيقات الإنتاجية، جميع حساباتها على موقعي «فيسبوك» و«إنستجرام»، وشطب هانسن معظم مشاركاته، ما يعني غياب متابعيه البالغ عددهم 34 ألفاً على «إنستجرام». وشرعت الشركة التي تتخذ من شيكاغو مقراً لها في الترويج ل«هاشتاق» يقول: «بلا فيسبوك»

وتحدثت قناة «سي إن بي سي» مع شركات أخرى عدة، والتي توقفت عن تمويل إعلانات على «فيسبوك» و«إنستجرام» منذ بداية العام الماضي؛ حيث قالت بعض الشركات: إنها تخلت عن الموقعين؛ بسبب المخاوف المتعلقة بسياسات الخصوصية الخاصة في «فيسبوك»، في حين قال شركات أخرى: إنها ضجرت من الطرق الملتوية التي يستخدمها «فيسبوك» في سياساته الإعلانية.

كانت قصة مشاركة بيانات «فيسبوك»، وقضايا الخصوصية، وكوارث العلاقات العامة القصة الأكثر رواجاً عام 2018؛ لكن على الرغم من مرور عام على الأزمة، فإن أسهم الشركة قد صمدت. وقفز صافي دخلها بنسبة 61 في المئة في الربع الأخير، و39 في المئة للعام بأكمله، كما أن إجمالي العائدات ارتفع بنسبة 37% ليصل إجمالي العائدات إلى 55.8 مليار دولار.

ويبدي المستثمرون تسامحاً لافتاً؛ حيث ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 31 في المئة هذا العام، رغم أن السهم ما زال بعيداً عن أعلى مستوى قياسي بلغه في يوليو/تموز. وارتفع عدد المستخدمين النشطين يومياً بنسبة 9 في المئة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 1.52 مليار. وترى شركة «إي ماركتر» لأبحاث السوق، أن حصة «فيسبوك» من السوق تحسنت في الولايات المتحدة هذا العام؛ حيث يستحوذ على 22.1 في المئة من الإنفاق على الإعلانات الرقمية، من 21.8 في المئة في 2018.

وجهة نظر

لكن أحد المخاطر الرئيسية، التي يواجهها «فيسبوك» في المستقبل؛ هو أن وجهة نظر هانسن تكسب قوة جذب كبيرة، ويبدأ المستخدمون في هجر الشبكة الاجتماعية بأعداد أكبر؛ طمعاً في تحقيق الشهرة من ركوب الموجة. وقد لا يلتزم المعلنون بهذا المبدأ؛ ولكنهم بالتأكيد سيكونون أكثر ميلاً إلى التحول إلى مكان آخر، إذا كانت هناك هجرة جماعية لمستخدمي «فيسبوك».

وقال هانسن في مقابلة تلفزيونية: «يمتلك «فيسبوك» نموذج عمل غير منضبط يستند إلى انتهاك خصوصية الناس، ويدير احتكاراً للإعلانات، وأعتقد أن المزيد من الناس والمزيد من الشركات، يجب أن يحددوا موقفاً من خلال حضورهم، ومن خلال دولاراتهم الإعلانية، وأن يفكروا فيما يريدون في هذا العالم. نحن نريد أن يتقلص زمن ومساحة تعاملنا مع فيسبوك» ويذكر هنا أن إنفاق شركة «بيسكام» على الإعلانات على «فيسبوك» تجاوز 100 ألف دولار عام 2017.

بعد تغريدة هانسن، أعرب بين فوكس، الرئيس التنفيذي لشركة «يوزار كام»، عن مخاوفه هو الآخر؛ حيث سبق لشركة «فوكس»، التي تصنع أيضاً برامج إنتاجية، أن حذفت حساباتها على موقع «فيسبوك» في العام الماضي؛ بعد أن تبين في مارس/آذار، بأن شركة البيانات «كامبريدج أناليتيكا» قد تمكنت من الوصول إلى بيانات المستخدم بطريقة غير صحيحة، ومن المحتمل أن تؤثر في نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.

وقال فوكس: «لقد أدركت بعد الحادثة أنه لا يبدو أن لديهم بوصلة أخلاقية داخلية ولا يلتزمون بما تفرضه القوانين. وأقل ما يمكنني القيام به هو عدم إعطائهم أي أموال».

وتنفق «يوزار كام» آلاف الدولارات سنوياً على إعلانات «فيسبوك» في أماكن مختلفة. وتنفق حالياً المزيد على برامج التسويق، باستخدام الإعلانات الموجهة، التي تظهر عندما يبحث المستخدمون عن المنتجات ذات الصلة، والتي حققت نجاحاً في التسويق عبر البريد الإلكتروني.

لكن فقدان «بيسكام» هنا، و«يوزار كام» هناك لن يضر بشركة «فيسبوك»، التي أصبحت قناة إعلانية افتراضية للشركات من جميع الأحجام؛ لكن الشركات الصغيرة مهمة للغاية؛ حيث تشكل نحو 50 في المئة من إجمالي عائدات الإعلانات في «فيسبوك»، وفقاً لموظفين سابقين متعددين، لديهم معرفة بالموارد المالية للشركة.

شيريل ساندبرج

وقالت شيريل ساندبرج، رئيسة التشغيل في «فيسبوك»، في مؤتمر عُقد في سان فرانسيسكو في فبراير/شباط الماضي: «هذه هي الشركات التي تؤمن الارتباط مع الجماهير، التي يريد المعلنون الوصول إليها. فسواء كانت لديك شركة صغيرة أو أي منتج ما، فلا يمكنك شراء إعلان تلفزيوني في مدينة بعينها، ولا يمكنك استئجار لوحة إعلانات، ولا شراء مساحات كبيرة في الصحف. والواقع أن استراتيجيتنا تمثل النهج الديمقراطي في الوصول إلى جميع الأطراف».

وقال متحدث باسم الشركة في معرض حديثه عن تغييرات مرتقبة بدأت شركة «فيسبوك» في إجرائها،: «نحن نعلم أن علينا المزيد من العمل؛ لاستعادة ثقة الناس، ونحن نقوم بتغييرات مهمة في الطريقة التي ندير بها شركتنا. لدينا أكثر من 7 ملايين معلن شهرياً؛ لذا هناك دائماً بعض التغيير في النتائج المتوقعة؛ لكننا لم نشهد تغيراً يذكر في توجهات الإنفاق لدى المعلنين».

يأتي ذلك في وقت نشر فيه الرئيس التنفيذي للشركة مارك زوكربيرج، بياناً من ثلاثة آلاف كلمة، وضع من خلاله رؤيته لأنشطة الشبكات الاجتماعية «المرتبطة بالخصوصية»، والتحول إلى «الخدمات الخاصة والمشفرة».

وتوقفت شركة «ليجال أدفايس» لخدمات الاستشارات القانونية في نيويورك عن نشر إعلانات في فيسبوك منذ إبريل/نيسان الماضي؛ مثل: «يوزار كام»؛ بعد فضيحة كامبريدج أناليتيكا. وكان متوسط إنفاقها السنوي ما بين 10 و15 ألف دولار.

وقال ديفيد ريشر مدير الشركة،: «ما حدث في كامبريدج أناليتيكا كان تحولاً مهماً بالنسبة لي، أنا أهتم بالخصوصية، وأعتقد أن ذلك يعد مثيراً للاشمئزاز. قررنا وقف عرض الإعلانات على «فيسبوك» لفترة من الوقت. أعتقد أن الكثير من الناس مثلي لن ينفقوا أموالهم على إعلانات في «فيسبوك» حتى يغير سياسة الخصوصية».

ويبدو أن الأمر آخذ في الانتشار، ولا يقتصر على شركات البرمجيات الصغيرة. فقد أجرت شركة «موزيلا»، مبتكر متصفح «فايرفوكس»، تغييراً كبيراً في ميزانيتها الإعلانية؛ بسبب تداعيات فضيحة «فيسبوك». وقال كيكاس وولف، مسؤول التسويق في موزيلا،: إن الشركة التي تتنافس مع كل من «جوجل» و«مايكروسوفت» و«أبل» في سوق متصفح الويب، تعرفت إلى خلل في طريقة تعامل موقع «فيسبوك» مع بيانات المستخدمين وتوقعاتهم الخاصة باستغلال بياناتهم.

منهجية معاملة

وأوضح: إن ميزانية إعلانات «موزيلا» مع «فيسبوك» بالملايين، ويأمل في العودة لاستخدام قنواته الإعلانية مرة أخرى؛ ولكن هذا لن يحدث حتى يجري تغييرات كبيرة ومنهجية في طريقة معاملة مشتركيه.

وتقول شركات أخرى: إنها سوف تتخلى عن خدمات «فيسبوك»؛ لأن الإعلانات المستهدفة لا تعمل بشكل جيد بعد الآن أو بسبب مشاكل في كيفية تحديد ونقل وتسويق ما هو مقبول وما هو غير مقبول.

من جانبها، توقفت شركة «أبرويو»، التي تستضيف وتدير برمجيات «إس إيه بي» الخاصة بعملائها، عن نشر إعلاناتها على «فيسبوك» في العام الماضي، وحولت المزيد من ميزانيتها الإعلانية إلى «جوجل»؛ بعد ارتفاع نسب عدم الرضا عن أداء الإعلانات المستهدفة التي تديرها على الشبكة الاجتماعية.

وقرر الرئيس التنفيذي للشركة كريستوفر كارتر، الذي كان يخصص شهرياً نحو ألفي دولار؛ للإعلان على «فيسبوك» نقل إعلانات الشركة إلى موقعي «تويتر» و«لينكد إن».