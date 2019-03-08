«بالو ألتو نتوركس»: هجمات إلكترونية جديدة لعصابة «شيفر» تستهدف المنطقة

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رصدت «بالو ألتو نتوركس»، الشركة المتخصصة في تطوير الجيل التالي من الحلول الأمنية، أنشطة جديدة لعصابة «شيفر» المتخصصة في الهجمات الإلكترونية، التي تستهدف مؤسسات في القطاعين العام والخاص في منطقة الشرق الأوسط.

وقامت عصابة «شيفر» في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام 2018، باستهداف إحدى الجهات الحكومية في المنطقة، معتمدة على أدوات استخدمتها في السابق، وتم الكشف عنها في العام 2018، ولم يتسنَّ بعدُ التعرّف إلى الطريقة التي تم من خلالها إطلاق هذه الهجمة الجديدة.

وترصد «بالو ألتو نتوركس» نشاطات مجموعة «شيفر» منذ العام 2016، وقد بدأت المجموعة نشاطها قبل ذلك في العام 2015 على أقل تقدير. تعتمد الحمولة البرمجية الثانوية الجديدة على لغة البرمجة «بايثون»، ويتم تجميعها على شكل ملف تنفيذي. وهذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها «بالو ألتو نتوركس» بالتعرّف إلى حمولة برمجية معتمدة على لغة «بايثون» قيد الاستخدام من قبل هذه المجموعة. كما تعرّفت الشركة أيضاً إلى تشابه في الكود مع النص البرمجي لعصابة «أويلريغ»، وفي الوقت الحالي ترصد «بالو ألتو نتوركس» كلاًّ من «شيفر» و«أويلريغ» كمجموعتين منفصلتين. وأطلق على هذه الحمولة البرمجية اسم «ميشافلاوندر»؛ لتسهيل رصدها والإشارة إليها.

ولا تزال الطريقة التي يقوم من خلالها المهاجمون بحثّ الضحايا على تنزيل هذا الملف غير معروفة.