«هواوي» تعلن الحرب ضد الولايات المتحدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مثلت مينج وانتشو، المديرة المالية لشركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي»، أمام محكمة كندية الأربعاء، فيما تواجه أوتاوا غضب بكين على خلفية تسليمها المحتمل إلى الولايات المتحدة. وذكرت قناة «سي بي سي» أن المحكمة العليا في ولاية «بريتيش كولومبيا» ستحدد موعداً لبدء محاكمة ترحيل مينج.

ألقت السلطات الكندية القبض على مينج وانتشو في فانكوفر في الأول من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بناء على مذكرة اعتقال مقدمة من أمريكا. ووفقاً للائحة اتهام تضم 13 اتهاماً، تم تقديمها في نيويورك في كانون الثاني/يناير، تم توجيه اتهام إلى مينج وشركة هواوي وشركة أمريكية تابعة لشركة التكنولوجيا الصينية، وشركة «سكاي كوم» لبيع معدات الاتصالات بارتكاب عمليات احتيال مصرفي والتدليس عن طريق الاتصالات والتآمر لارتكاب غسل الأموال من بين أشياء أخرى.

وإذا تم تسليم مينج إلى الولايات المتحدة، فقد تواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاماً في كل تهمة ضدها هناك.

رفعت «هواوي» دعوى على الولايات المتحدة؛ لمنعها شراء منتجات وخدمات المجموعة الصينية العملاقة للاتصالات، في هجوم مضاد على الأمريكيين الذين يتهمونها بالتجسس.

وبذلك تكون المجموعة الصينية العملاقة، قد نقلت المعركة إلى قاعات المحاكم، فيما كانت قد أطلقت أصلاً حملة إعلامية لدحض اتهامات واشنطن ضدّها.

وتقول واشنطن، إن معدات هواوي المخصصة للجيل الخامس من الشبكات «5-جي» قابلة للاختراق من قبل بكين.

ورُفعت الدعوى في بلانو في ولاية تكساس الواقعة في جنوب الولايات المتحدة. وتهدف الدعوى إلى منع الإدارات الأمريكية من شراء معدات وخدمات هواوي، أو التعامل مع شركات هي من زبائن الشركة الصينية.

وقال جوو بينج، أحد الرؤساء الدوريين للمجموعة، في بيان، إنّ «الكونجرس الأمريكي فشل مرة تلو الأخرى في تقديم أدنى دليل يبرّر القيود التي فرضها على منتجات هواوي. نحن مضطرّون لاتخاذ هذا الإجراء القانوني كملاذ مناسب وأخير». وأكد أن المجموعة الصينية ستطلب تعويضاً عن الأضرار، وفوائد بسبب استهدافها بمنع «غير دستوري». وأضاف جوو أن «الولايات المتحدة لا توفر جهداً لتشويه صورة الشركة».

بدوره، صرح لو كانج، المتحدث باسم الخارجية الصينية، بأنه «أمر شرعي تماماً، ومفهوم أن تسعى الشركات إلى الحفاظ على حقوقها الشرعية ومصالحها عبر الوسائل القانونية».

وأكد أن بكين احتجت رسمياً على ذلك القانون؛ «بسبب مضمونه السلبي المتعلق الصين». (أ ف ب) (وكالات)