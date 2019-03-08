شكرا لقرائتكم خبر عن «انتهاكات خطِرة» ل«رايان» في 12 مطاراً إيطالياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرقت شركة طيران «رايان إير» الأيرلندية قوانين العمل الإيطالية، بالتهرب من مدفوعات الضمان الاجتماعي والحوافز لموظفيها بالمطارات، بحسب الوكالة الإيطالية للرقابة على العمل.
وقالت الوكالة في بيان، إنه جرى توثيق «انتهاكات خطِرة» على مدار عام 2014، في أكثر من 12 مطاراً إيطالياً تخدمها طائرات شركة «رايان إير» المنخفضة التكلفة.
وجرى اتهام رايان إير باتباع «نهج غير قانوني» تجاه نحو 600 عامل من طرف ثالث؛ للتوفير من مدفوعات التأمين والمعاش والحوافز، التي كانت ستدفعها للعاملين لديها.
وحدث هذا الإجراء غير القانوني في مطارات في باري وبيرجامو وبيزا وروما وبرينديزي وكالياري وكاتانيا ولاميتسيا تيرمي وباليرمو وبيسكارا وألجيرو وتراباني، بحسب الوكالة. (د ب أ)
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