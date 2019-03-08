شكرا لقرائتكم خبر عن شركاء «سياحة أبوظبي» يكشفون عروضهم الموجهة للسوق الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

أكد عدد من شركاء دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، أهمية المشاركة في فعاليات بورصة السفر العالمي في برلين 2019، موضحين أن العام الجاري يشهد منذ بدايته حركة سياحية نشطة في العاصمة أبوظبي، الأمر الذي يبشر بتحقيق أداء أفضل ونسبة نمو أعلى مقارنة بالعام الماضي.

وذكر هؤلاء أن المعرض شكّل مناسبة مهمة للكشف عن عروضهم لموسم الصيف المقبل، والذي يتضمن طرح العديد من المميزات والإعلان عن عدد من الجهود التي من شأنها جذب مزيد من السياح إلى الإمارة وزيادة عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية والمدن الترفيهية في أبوظبي.

لفت عدد من شركاء دائرة الثقافة والسياحة، إلى أن المعرض شكّل مناسبة مهمة، للالتقاء مع عدد من صناع القرار السياحي العالمي وممثلي وكالات السفر الألمانية والأوروبية، لاستعراض العروض الترويجية السياحية التي يطرحونها لجذب الأفواج السياحية إلى أبوظبي.

وأفادوا بأن السوق الألماني يعتبر من بين أهم 5 أسواق عالمية في جذب السياح والزوار إلى إمارة أبوظبي، الأمر الذي يؤكد أهمية المشاركة في هذا الحدث العالمي الكبير.

أوضح مارتن كرامر مدير عام فندق قصر الإمارات، أن الفندق حرص على المشاركة في المعرض للالتقاء بممثلي الشركات السياحية العالمية

وطرح العروض المتميزة للفندق في السوق الألماني والأوروبي عن موسم الصيف، خاصة أن السوق الألماني يعتبر من بين أهم الأسواق السياحية العالمية بالنسبة للفندق.

وقال: «يعتبر السوق الألماني من أهم 5 أسواق عالمية من حيث جذب السياح والنزلاء بالنسبة لنا، ونحرص على الحضور تحت مظلة دائرة الثقافة والسياحية للاجتماع مع صناع القرار السياحي وممثلي شركات السفر والسياحية الألمانية والعالمية المشاركة بالمعرض، ونأمل أن نشهد مزيداً من النمو في أعمالنا وأنشطتنا للفترة المقبلة.

وذكر أن فندق قصر الإمارات تمكن من تحقيق أداء إيجابي وقوي في العام 2018، معرباً عن أمله أن يواصل الفندق نموه في أعداد النزلاء وتحقيق أداء أفضل في العام الجاري.

وقال ستيفان فوكس مدير عام فندق «جميرا أبراج الاتحاد»: لقد حرصت «مجموعة جميرا» على المشاركة في جناح دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، للكشف عن عروضها للفترة المقبلة أمام الشركات السياحية العالمية، خاصة أن المجموعة لديها 3 فنادق في إمارة أبوظبي هي«جميرا أبراج الاتحاد» و«جميرا السعديات» و«جميرا الوثبة الصحراوي»، وهذه الفنادق كشفت عن عروضها للموسم المقبل، وتعمل على تسويق هذه العروض في السوق الأوروبي بشكل عام والسوق الألماني بشكل خاص.

ويقول سعود الدرمكي الرئيس التنفيذي لشركة «بريمير» للسفر والسياجة: «تعتبر هذه المشاركة الأكبر والأبرز لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في بورصة السفر العالمي في برلين، ولقد حرصنا أن نكون جزءاً من شركاء الدائرة عبر الحضور تحت مظلتها والترويج للبرامج السياحية التي تطلقها الشركة لجذب الأفواج السياحية من السوق الألماني إلى أبوظبي، خاصة أن السوق الألماني يعتبر من الأسواق الرئيسية بالنسبة لنا من حيث عدد الزوار والنزلاء».

وأضاف الدرمكي: « حرصنا على الالتقاء مع ممثلي شركات سياحية من روسيا وعدد من الدول الأوروبية، لبحث فرص التعاون عبر جذب سياح ونزلاء من تلك الدول، وبالمقابل بحث فرص التعاون المشترك في ظل اهتمام السائح الإماراتي بزيارة تلك الدول وتوفير العروض السياحية المناسبة له».

وذكر الدرمكي أن شركته قد طرحت أمام الشركات الألمانية والأوروبية، عدداً من العروض الترويجية لجذب السياح والزوار إلى أبوظبي ومدينة العين، حيث تتمتع الإمارة بعدد من المقومات السياحية وتضم منشآت ومرافق فندقية وترفيهية وثقافية تجذب الزوار والسياح من مختلف دول العالم.

وقال حسين محمد الأميري مدير العمليات التجارية في حديقة العين: «نشارك للمرة الأولى في فعاليات بورصة السفر العالمي في برلين، حيث نستعرض المميزات والمقومات التي تضمها الحديقة إلى جانب مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء وسفاري العين، وإننا حريصون على المشاركة في مختلف المعارض والجولات السياحية التي تنظمها الدائرة للتعريف بحديقة العين».

التأشيرات السياحية والعلاجية والتعليمية

شاركت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية متمثلة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب أبوظبي، في معرض سوق السفر العالمي، حيث تهدف الإدارة العامة من مشاركتها، إلى تعريف الشركات السياحية وكبار المستثمرين بالقوانين والإجراءات الخاصة بالتسجيل في المنظومة المطورة للتأشيرات السياحية والعلاجية والتعليمية المعمول بها في دولة الإمارات. وتأتي مشاركة الإدارة العامة ضمن جناح دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، بهدف الترويج السياحي لإمارة أبوظبي وتعريف الزوار بكل ما يتعلق بقوانين أذون الدخول والإقامة والامتيازات التي تقدم للسياح والتي تتميز بها دولة الإمارات عن باقي دول العالم. وترأس وفد الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العقيد بطي خليفة المزروعي مدير إدارة أذون الدخول والإقامة والنقيب أحمد سالم الراشدي رئيس قسم تسجيل المنشآت والملازم أول محمد سعيد الكعبي مدير فرع إدارة الشراكات المؤسسية والمساعد أول عمر صالح البريكي مشرف النظام الموحد.

5 جوائر لفيلم أبوظبي

فازت العاصمة أبوظبي بجائزة «أفضل فيديو ترويجي سياحي» لعام 2019، وذلك عن فيلم «أبوظبي - قصة استثنائية»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «جولدن سيتي» حيث تصدر الفيلم 5 فئات.

ويضم فيلم «أبوظبي قصة استثنائية» عددا من المناظر الخلابة الفريدة لمدينة أبوظبي التي تتميز بها، ويعتمد الفيلم على إبراز كافة الأنشطة السياحية التي يمكن القيام بها خلال زيارة أبوظبي، كما أظهر تنوع المنتج السياحي في أبوظبي ما بين السياحة الثقافية والبحرية والترفيهية.​

ويأتي الحصول على هذه الجائزة لتأكيد النمو المتواصل الذي يشهده قطاع السياحة في أبوظبي، والذي يشهد إنجازات متتالية خاصة مع الرقم القياسي الجديد الذي حققته إمارة أبوظبي من ناحية عدد الزوار القادمين إليها خلال عام 2018 والذي تجاوز أكثر من 10 ملايين زائر​.

وتتضمن الجائزة فئات أفضل وكالة للعلاقات العامة في مجال السياحة، وأفضل مجلس إدارة سياحي، وأفضل مدونة سفر، وأفضل مكتب إعلامي تحريري عن السفر، وأفضل صحفي متخصص بقطاع السياحة.

سفارة الدولة تنظم حفل استقبال للدوائر والهيئات الوطنية المشاركة

علي الأحمد: السياحة تلعب دوراً محورياً في التنوع الاقتصادي

أقام علي عبدالله الأحمد، سفير الإمارات لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، مساء أمس الأول، حفل استقبال بمقر السفارة في برلين، على هامش مشاركة الدوائر والهيئات السياحية الإماراتية في فعاليات بورصة السياحة العالمية 2019، بحضور عدد من مسؤولي الدوائر والهيئات السياحية الوطنية، وعدد من والسفراء العرب والأجانب، وأعضاء الوفود وممثلي الشركات السياحية المشاركة ضمن جناح دولة الإمارات.

ورحب الأحمد بالحضور والمشاركين، مؤكداً أهمية المعرض في الترويج للمقومات السياحية لدولة الإمارات، والتعريف بالمشاريع والمعالم السياحية الجديدة التي تُسهم في تنويع المنتج السياحي في الإمارات. وشدد الأحمد على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه قطاع السياحة في توسيع قاعدة التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى النمو المتزايد لمساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، والاقتصاد الوطني، الذي بات مبنياً بشكل ملحوظ على السياحة والطيران والمجالات الأخرى المرتبطة بهما.

وتخلل الحفل تقديم عرض حول استعدادات الدولة لاستضافة إكسبو 2020 دبي، الذي سيلعب دوراً بارزاً في ازدهار صناعة السياحة في دولة الإمارات، خلال فترة الحدث التي ستمتد ستة أشهر يتوقع أن يشهد خلالها تسجيل أكثر من 25 مليون زيارة، وذلك بالنظر إلى عدد الدول المشاركة الذي يصل إلى نحو 190 دولة، أكدت مشاركتها حتى الآن.

وفي ختام الحفل قدم الأحمد دروعاً للجهات المشاركة في معرض بورصة السياحة العالمي، تقديراً لجهودهم في المشاركة في معرض بورصة السياحة العالمي في برلين، وفي النهوض بالقطاع السياحي.