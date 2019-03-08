مجموعة بارسيلو تفتتح فندق «أوكسيدنتال الشارقة جراند»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت «مجموعة بارسيلو الفندقية»، الإسبانية عن إطلاق فندق «أوكسيدنتال شارقة جراند» بعد تجديد هويته ليحمل اسم «أوكسيدنتال الشارقة جراند»، حيث تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع مساعي «مجموعة بارسيلو الفُندقية» لتوسيع حضورها في منطقة الشرق الأوسط وثقتها بقطاع السياحة في الإمارات بوجه عام وإمارة الشارقة بوجه خاص باستثمارات تقدر ب 15 مليون درهم ليضيف الفندق 217 غرفة من فئة 4 نجوم لقطاع السياحة في الإمارات.

وقال جايمي بوكسو الرئيس التنفيذي لشؤون التطوير لدى «مجموعة بارسيلو الفندقية»: يغمرنا الحماس لمواصلة جهود توسيع علامة «أوكسيدنتال» التجارية في المنطقة مع انضمام الفندق الجديد إلى فندق «أوكسيدنتال آي إم بي زد» الذي تم افتتاحه مؤخراً.

وقال أحمد شعبان فرنانديز، نائب الرئيس لشؤون المبيعات والتسويق لدى شركة «بارسيلو جلف»، شريك «مجموعة بارسيلو الفندقية» في الشرق الأوسط: استكملنا حتى الآن تجديد طابقين من الفندق بما يتناسب مع معايير علامة «أوكسيدنتال»، ونهدف إلى متابعة عمليات التجديد مع الحفاظ على طابع الفندق وبصمته الخاصة في استقبال الزوار ومنحهم تجارب استثنائية. ونتوقّع انتهاء عمليات التجديد للفندق بأكمله بحلول الربع الثالث من العام الجاري.