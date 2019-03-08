«غرفة الشارقة» تنظم ورشة لشرح «شارة العلامة الخليجية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل بعنوان «شرح متطلبات شارة العلامة الخليجية»، وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس في إطار مساعيها الرامية للإسهام الإيجابي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع قطاعات العمل وبالتعاون المثمر مع شركائها الاستراتيجيين. وحضر الورشة التي عُقدت في مقر غرفة الشارقة أمس، محمد أحمد أمين، مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل القطاعية، وعدد من موظفي الغرفة، وبمشاركة مسؤولي وممثلي عدد من الجهات الحكومية والخاصة المعنية بشؤون الرقابة والجودة، إلى جانب حضور ممثلين عن عدد من المصانع الكُبرى العاملة في الشارقة.

وأكد محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة على حرص الغرفة على تعزيز التعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس في تعريف القطاع الخاص وأعضاء الغرفة المنتسبين للأنظمة والقوانين المعتمدة واحدث تطوراتها، إضافة إلى الإسهام في تنظيم ورش العمل مع الجهات المعنية بالقطاع التجاري ومنها المواصفات والمقاييس في تسليط الضوء على أهم وأحدث المتغيرات على الساحة الاقتصادية وأثر ذلك في أنشطتهم.

وأضاف أمين: أن موضوع العلامة الخليجية التي تقام ورشتها في غرفة الشارقة تأتي من الحرص على التعريف بتفاصيلها وآليات الحصول عليها وأهمية ذلك في الحضور في السوق الخليجي وانعكاسه كذلك على تعزيز صادرات المنتجات الصناعية المحلية والارتقاء بجودتها، لاسيما أن المنتج الصناعي المحلي من خلال المعايير والمواصفات التي تعتمدها الدولة والجهود الذاتية للمنشآت الصناعية في تطبيق أفضل المعاير والمقاييس الدولية، يحظى بمكانة متميزة ومرموقة في الأسواق الإقليمية، وانطلاقاً من حرص الغرفة على خدمة منتسبيها من ممثلي القطاع الخاص وتحقيقاً لهدفها في تنمية علاقاتهم التجارية وتطوير ودعم مصالحهم بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام في الشارقة.

واستهدفت الورشة التعريف باللوائح والقوانين ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير المطبقة في دول مجلس التعاون وغيرها من الأنظمة والآليات المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وشرح متطلبات مجموعة الجودة الخليجية، وضمان سلامة المستهلك وحماية البيئة مع دعم الاقتصاد الإماراتي وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والإجراءات والمعايير المتبعة في مجال رفع كفاءة وجودة المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وقدم المهندس علي الرملة، أخصائي أول دراسات، من إدارة شؤون المطابقة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عرضاً تعريفياً عن دور المؤسسة في وضع التشريعات والأنظمة لتطبيق المعايير التي ترفع من جودة المنتج المحلي وحماية السوق من المنتجات غير الأصلية وتوفير الحماية الصحية والاقتصادية والسلامة والبيئة من خلال ضمان توافق الخدمات والمنتجات مع المعايير الإماراتية ذات الصلة والتأكد من أن المنتجات المصنعة في الإمارات تتساوى مع المنتجات المصنعة في دول أخرى، والتعريف بشارة المطابقة الخليجية «G-MARK».وتعتبر من أولويات هذه الفئات الأجهزة الكهربائية المنخفضة الجهد، ومنتجات نظام كفاءة استهلاك الطاقة للأجهزة الكهربائية.