سلسلة تراجعات لليرة التركية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تخلت الليرة التركية عن مكاسب حققتها قبل إعلان "المركزي التركي" الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 24% دون تغيير للشهر الثالث على التوالي.

وتراجعت الليرة 1% إلى 5.4412 ليرة لكل دولار، لتسجل أطول فترة تراجع متصلة منذ مايو الماضي ولتصل إلى أقل مستوى لها منذ منتصف يناير الماضي.

وأشارت «بلومبيرج» إلى أن معدل تضخم أسعار المستهلك مازال أقل قليلاً من 20% سنوياً.

(د ب أ)