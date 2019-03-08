«التسجيل العقاري» في الشارقة تكرّم شركاءها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ضمن اهتمامها المتواصل بشركائها الاستراتيجيين والمتعاونين معها من مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة، نظمت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة حفلها السنوي السابع في قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، لتكريم موظفيها وشركائها والمتعاونين معها، والداعمين لمشاريعها وأنشطتها في الإمارة تحت شعار «طموح وعطاء.. تميز وريادة».

حضر الحفل عبدالعزيز الشامسي مدير عام الدائرة، وعبدالعزيز آل صالح مدير الدائرة وعدد من الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لأنشطة الدائرة، وتضمن الحفل تكريم كل من المستشار سلطان بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي، والمستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، وعبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، ومحمد خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وسعيد غانم السويدي رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع العقارات المنبثقة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ونواف عبيد مدير عام رؤية الإمارات لإدارة وتنظيم المعارض والمؤتمرات.

كما حضر رؤساء ومديرو الشركات العقارية العاملة في الإمارة، وموظفو الدائرة، بالإضافة إلى الإعلاميين.

وأوضح عبدالعزيز الشامسي أن القطاع العقاري في إمارة الشارقة حقق حجم تداولات بلغ 22.5 مليار درهم خلال عام 2018 تمت من خلال 54,125 معاملة، وبلغ حجم المساحة المتداولة أكثر من 52 مليون قدم مربعة. مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تعود بالفضل إلى الدعم الكبير من قبل قيادتنا الرشيدة، وحرصها على تعزيز مكانة إمارة الشارقة كوجهة استثمارية متميزة لما تتمتع به من تنوع اقتصادي، وتشريعات وقوانين منظمة، وتسهيلات حكومية، وفرص استثمارية واعدة بحيث غدت محط أنظار المستثمرين.