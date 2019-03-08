قفزة مفاجئة لأسعار المنازل البريطانية في فبراير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من هاليفاكس للرهن العقاري، أمس الخميس، أن أسعار المنازل البريطانية سجلت في فبراير/شباط أكبر قفزة عن الشهر السابق منذ الثمانينات على الأقل، بارتفاعها بنسبة 5.9% مقارنة مع مستواها في يناير/كانون الثاني.

لكن اقتصاديين يقولون، إن المؤشر الشهري يتسم بالتقلب، وإن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مازالت تضغط على السوق على الأرجح.

وقالت هاليفاكس: إن الأسعار ارتفعت 2.8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير/شباط، وهي أكبر زيادة وفقا لذلك المقياس منذ أغسطس/آب 2018.

وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أشار إلى توقعات لزيادة نسبتها 0.1% عن الشهر السابق وارتفاع سنوي بنسبة واحد في المئة بالأسعار. (رويترز)