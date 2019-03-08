شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة مفاجئة لأسعار المنازل البريطانية في فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات من هاليفاكس للرهن العقاري، أمس الخميس، أن أسعار المنازل البريطانية سجلت في فبراير/شباط أكبر قفزة عن الشهر السابق منذ الثمانينات على الأقل، بارتفاعها بنسبة 5.9% مقارنة مع مستواها في يناير/كانون الثاني.
لكن اقتصاديين يقولون، إن المؤشر الشهري يتسم بالتقلب، وإن الضبابية التي تكتنف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مازالت تضغط على السوق على الأرجح.
وقالت هاليفاكس: إن الأسعار ارتفعت 2.8% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير/شباط، وهي أكبر زيادة وفقا لذلك المقياس منذ أغسطس/آب 2018.
وكان استطلاع أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين أشار إلى توقعات لزيادة نسبتها 0.1% عن الشهر السابق وارتفاع سنوي بنسبة واحد في المئة بالأسعار. (رويترز)
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