ثقافة التسامح في «مالية الشارقة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة المالية المركزية في الشارقة، بالتعاون مع مكتب ثقافة احترام القانون، التابع للأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يوم أمس الأربعاء، جلسة حوارية بعنوان «ثقافة التسامح الوظيفي»، في مقر الدائرة، استهدفت موظفي الدائرة الذين تفاعلوا مع المحاضرة ومحاورها.

وقالت ريما الشامسي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في دائرة المالية المركزية: «يسهم التسامح ببيئة العمل في زيادة الإنتاجية والتفاعل الحيوي، وإيجاد أجواء مشجعة ومحفزة للعمل، وتحقيق مستويات متقدمة من النجاح والتميز والإبداع والابتكار، وقد جاءت هذه المحاضرة المهمة ضمن مبادرات عام التسامح الذي أقرته قيادتنا الرشيدة».

وقدم الجلسة فهد هيكل، محاضر في التغيير الإيجابي والسعادة، حيث تطرق إلى عدد من المحاور، من بينها: التسامح مع النفس، وأثر التسامح في بيئة العمل، والقائد المتسامح، والموظف المتسامح، وأوضح مدى أهمية التسامح في بيئة العمل، مؤكداً أن كل العلماء والباحثين والمختصين في التميز، يؤكدون على أهمية التسامح في بيئة العمل، فمثل هذه القيمة تُعلي من شأن الإبداع والنجاح وتحث عليه، وتوجد بيئة مثالية تجعل التنافس الحيوي الشريف عنواناً عريضاً في بيئة العمل.