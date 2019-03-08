شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح «دويتشه بوست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة خدمات البريد الألمانية «دويتشه بوست»، أمس، تراجع صافي أرباحها المجمعة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.9% سنوياً إلى 813 مليون يورو.
وقال فرانك آبيل، الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية: «وفرنا لذلك الظروف اللازمة للوصول إلى أهدافنا لعام 2020، ومواصلة النمو المربح في السنوات التالية».
وتراجعت أرباح التشغيل، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 4% سنوياً إلى 1.1 مليار يورو.
وزادت إيرادات المجموعة خلال الربع الأخير من 2018 بنسبة 5.1% إلى 16.9 مليار يورو؛ حيث ساهمت قطاعات المجموعة الأربعة في زيادة الإيرادات.
(د ب أ)
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