تراجع أرباح «دويتشه بوست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة خدمات البريد الألمانية «دويتشه بوست»، أمس، تراجع صافي أرباحها المجمعة، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 2.9% سنوياً إلى 813 مليون يورو.

وقال فرانك آبيل، الرئيس التنفيذي للمجموعة الألمانية: «وفرنا لذلك الظروف اللازمة للوصول إلى أهدافنا لعام 2020، ومواصلة النمو المربح في السنوات التالية».

وتراجعت أرباح التشغيل، خلال الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة 4% سنوياً إلى 1.1 مليار يورو.

وزادت إيرادات المجموعة خلال الربع الأخير من 2018 بنسبة 5.1% إلى 16.9 مليار يورو؛ حيث ساهمت قطاعات المجموعة الأربعة في زيادة الإيرادات.

(د ب أ)