«العربية للسيارات» تمنح عملاء «إنفينيتي» عروضاً حصرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

توفر «العربية للسيارات»، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني والوكيل الحصري لعلامة «إنفينيتي» في دبي والشارقة، فرصة فريدة أمام العملاء لشراء سيارة «إنفينيتي» جديدة بأسعار استثنائية لمدة ثلاثة أيام فقط.

وخلال الفترة ما بين 7 و9 مارس، يمكن للعملاء امتلاك تحفة هندسية حقيقية من «إنفينيتي» مع خصومات كبيرة تصل إلى 20 ألف درهم، على مجموعة محددة من طرازات العلامة.

ويمكن أيضاً للأهالي الذين يبحثون عن سيارة عائلية قوية تتمتع بمزايا سلامة متقدمة، أن يختاروا سيارتهم من «إنفينيتي» مع تحقيق توفيرات مالية كبيرة. وبفضل ميزاتها المتطورة مثل شاشة الرؤية الشاملة، ونظام التوجيه ضمن حارة السير، ونظام التحذير التنبؤي قبل الاصطدام الأمامي، يمكن لأرباب الأسر الذين يشترون سيارة جديدة من «إنفينيتي» أن يشعروا بالاطمئنان التام، لحصولهم على واحدة من أكثر السيارات أماناً على الطريق وبأفضل سعر ممكن.