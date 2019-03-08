شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى لوزير المالية بشأن ملتقى التخطيط الاستراتيجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد وزارة المالية، اليوم الجمعة، مؤتمرًا صحفيًا، لعرض ختام فعاليات ملتقى التخطيط الاستراتيجى لوزارة المالية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، ورؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات المركزية.

جدير بالذكر أن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية تم وضع أهدافها وآلياتها بصياغة الكوادر والقيادات المشاركة حتى يتحقق الهدف منها ويتم تنفيذها بشكل فعال، وهناك عدة أهداف رئيسية خرجت بها ورش العمل السابقة تمثلت فى الكفاءة والفاعلية فى تخصيص استخدامات موارد الموازنة العامة للدولة وآليات استقرار الوضع الحالى مع تحجيم العجز وخفض الدين ورفع كفاءة تمويل برامج التنمية الاجتماعية والارتقاء بالصورة الذهنية للوزارة.