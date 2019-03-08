"أمالا" و "البحر الأحمر" في أكبر معارض العالم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - برلين

تشارك الهيئة العامة للاستثمار من خلال جناحها «استثمر في السعودية» في المعرض العالمي للسياحة الذي تستضيفه العاصمة الألمانية «برلين»، حيث انطلقت فعالياته أمس وتستمر حتى 10 مارس الحالي. ويشارك في المعرض تحت مظلة «استثمر في السعودية» مشروع البحر الأحمر، ومشروع أمالا، ومدينة المعرفة الاقتصادية، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث يعد المعرض واحدا من أكبر المعارض الدولية المختصة في السفر والسياحة في العالم، إذ يبلغ حجم الحركة التجارية فيه نحو 1.7 مليار يورو لجذب الاستثمارات النوعية والمميزة في قطاع السياحة والفندقة، خاصة السفر والسياحة.

Advertisements

وتأتي مشاركة هيئة الاستثمار في المعرض بهدف فتح قنوات تواصل مع كبار صناع السياحة العالمية، وفتح المجال للشركات الأجنبية للاستثمار في المملكة، عبر جناحها «استثمر في السعودية»، ممثلة في قطاع السياحة والترفيه أحد قطاعاتها ذات الأولوية التي تقع ضمن استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية 2030، دعما منها للفرص الاستثمارية الواعدة بالمملكة في مجال السياحة والفندقة.

ويهدف ملتقى السياحة الدولي إلى تمكين الجهات المشاركة من التواصل مع المستثمرين والمشغلين للمنشآت والخدمات السياحية والجهات المطورة للوجهات السياحية، والاطلاع على المشاريع المرتبطة بالسياحة والشركات السياحية، حيث يوجد أكثر من 10 آلاف شركة متخصصة في تشغيل الفنادق تهدف لعرض وجذب منتجاتها، تمثل 180 دولة من أنحاء العالم، وأكثر من 160 ألف زائر.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار نظمت أخيرا منتديين في كل من الهند والصين، وأقامت بمصاحبة المنتديين معرض «استثمر في السعودية» الذي شارك تحت مظلته أكثر من 25 جهة من القطاعين الحكومي والخاص في المملكة، حيث توجت المشاركتان في كل من الهند والصين بتوقيع 46 اتفاقية، ومنح 8 رخص، وسط حضور نحو 1500 مشارك، يمثلون قادة المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى وصناع القرار في المؤسسات الحكومية.