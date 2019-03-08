شكرا لقرائتكم خبر عن نيفين جامع: المرأة تحصل على 46 إلى 50% من إجمالى التمويلات آخر عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن حصول الجهاز على ختم المساواة بين الجنسين من البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة يعد تقدير دولى لمصر ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات، مضيفا"لدينا سياسات وخطط ونتائج على أرض الواقع ونلتزم بمحور المساواة بين الجنسين الذى يترجم فى المشروعات التى يعمل عليها الجهاز للمرأة بهدف تمكينها وتدريبها.

وأضافت نيفين جامع، فى تصريحات لـ"الخليج 365" نحن نعمل على محور دعم المرأة بشكل مكثف ومتابعته على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى سياستنا الخارجية ومع الجهات الأخرى والهدف منها تمكين المرأة، وهذا انعكس على اجمالى ما تم على مدار عامين متتالين للسيدات استحوذت المرأة على نسبة تتراوح ما بين 46 إلى 50% من إجمالى ما تم ضخه لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت: هناك ارتقاء بأصحاب المشروعات الصغيرة والتعامل معهم للوصول للمشروعات المتوسطة، بحيث لا تكون ليس مجرد مشروعات صغيرة من داخل المنزل ولكن يمكن أن تصل إلى مشروع كبير مع مجموعة من السيدات أصحاب المشروعات الصغيرة حتى يصلوا إلى مرحلة سيدات أعمال، بالوعى وتقدير قيمة المرأة للعمل ينعكس فى أسلوب تربيتها وقيادتها لمنزلها وهذا يؤهلها للخروج لسوق العمل الخارجي.

وأوضحت: هناك تمويل من الوكالة الفرنسية وتم توقيع هذه الاتفاقية بحضور الرئيس الفرنسى مع الرئيس السيسى فى القاهرة بالمبلغ 50 مليون يورو بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لإتاحة هذا التمويل الخاص بالكامل لمشروعات المرأة هذا بترتيب وتسويق للمشروعات