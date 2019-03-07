الانخفاض يسيطر على القمح والأرز والفول والزيت بنهاية أول أسبوع فى مارس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر مؤشر الانخفاض على غالبية قائمة أسعار السلع وخاماتها، والتى أعلنتها أسواق للمعلومات المالية والسلعية المتخصصة فى رصد حركة السلع وخاماتها بالبورصات السلعية والأسواق العالمية نهاية الأسبوع الأول لشهر مارس الجارى على رأسها القمح والذرة والأرز والزيت والفول. وجاءت أسعار السوق المحلى المصرى للسلع وخاماتها كالتالى : قمح 11.5 اوكرانى / روسى 4520 جنيه / طن صب أرضه قمح 12.5 روسي 4550 جنيه / طن صب أرضه قمح 12.5 امريكي 4500 جنيه / طن صب أرضه دقيق -24 5550 جنيه / طن معبأ أرضه دقيق -27 5650 جنيه / طن معبأ أرضه ردة محلى 3600 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير عريض 6400 جنيه / طن معبأ أرضه أرز شعير رفيع 5900 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض – كسر 3% 10300 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى عريض– كسر 10 : 12% 9300 جنيه / طن معبأ أرضه أرز أبيض بلدى رفيع –كسر 10 : 12% 8500 جنيه / طن معبأ أرضه زيت صويا مكرر 13900 جنيه / طن صب أرضه زيت أولين RBD 10100 جنيه / طن صب أرضه زيت ذرة خام 11700 جنيه / طن صب أرضه زيت عباد الشمس مكرر 15400 جنيه / طن صب أرضه سكر مكرر 7700 جنيه / طن معبأ أرضه نشا غذائى 7300 جنيه / طن معبأ أرضه جلوكوز 6700 جنيه / طن صب أرضه فول بلدي 24000 جنيه / طن معبأ وصال فول ليتوانى / إنجليزى 12250 جنيه / طن معبأ وصال فول أسترالي 15500 جنيه / طن معبأ أرضه فول أثيوبي 14750 جنيه / طن معبأ أرضه ذرة أرجنتينى / برازيلى 3640 جنيه / طن صب أرضه ذرة أمريكى 3400 جنيه / طن صب أرضه ذرة أوكرانى 3440 جنيه / طن صب أرضه ذرة رومانى 3560 جنيه / طن صب أرضه صويا 47 7300 جنيه / طن صب أرضه صويا 46 6800 جنيه / طن معبأ أرضه صويا 44 6500 جنيه / طن معبأ أرضه بذرة صويا أمريكي 7000 جنيه / طن صب أرضه دى دى جى إس أمريكى 5100 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين مستورد 12400 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتين محلى 12200 جنيه / طن معبأ أرضه جلوتو فيد محلى 3400 جنيه / طن معبأ أرضه كسب عباد – 36% 4850 جنيه / طن معبأ أرضه شعير 5600 جنيه / طن معبأ أرضه داكوتا جولد دي دي جي اس 7200 جنيه / طن صب وصال صويا بيست (بروتين صويا محمي) 13800 جنيه / طن معبأ وصال علف بادي تسمين سوبر 23% 6800 جنيه /طن معبأ أرضه علف نامي تسمين سوبر 21% 6700 جنيه / طن معبأ أرضه علف ناهي تسمين سوبر 19% 6600 جنيه / طن معبأ أرضه علف بادي نامي 21% 6350 جنيه / طن معبأ أرضه لحم أبيض دواجن 26 جنيه / كيلو لحم أحمر دواجن 39 جنيه / كيلو

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