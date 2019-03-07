خالد محيي الدين
قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لن تقوم بإيقاف بطاقة أسر المساجين أو المسافرين بالخارج، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بحذف الشخص فقط دون أسرته من علي البطاقة التموينية.
ونوه، "مدكور" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، إلي أن الوزارة تمتلك قاعدتين بيانات تتعلق بالمساجين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ويتم ايقافه مؤقتا من بطاقة الأسرة، حتى انتهاء مدة العقوبة، موضحا أن الدولة تتكفل به خلال تلك الفترة ما يستوجب حذفه من البطاقة.
وأشار...
كانت هذه تفاصيل خبر التموين تحذر المسافرين بالخارج من الحذف نهائيا في تلك الحالة.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.