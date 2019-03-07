التموين تحذر المسافرين بالخارج من الحذف نهائيا في تلك الحالة.. فيديو

خالد محيي الدين

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة لن تقوم بإيقاف بطاقة أسر المساجين أو المسافرين بالخارج، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بحذف الشخص فقط دون أسرته من علي البطاقة التموينية.

ونوه، "مدكور" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية "صدي البلد"، إلي أن الوزارة تمتلك قاعدتين بيانات تتعلق بالمساجين والصادر ضدهم أحكام قضائية، ويتم ايقافه مؤقتا من بطاقة الأسرة، حتى انتهاء مدة العقوبة، موضحا أن الدولة تتكفل به خلال تلك الفترة ما يستوجب حذفه من البطاقة.

وأشار...