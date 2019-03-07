شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يهبط لأدنى مستوى أمام الدولار والان نبدء بالتفاصيل
وخفض المركزي الأوروبي أيضا توقعاته للنمو والتضخم حتى 2021.
وهبط اليورو إلى 1.1206 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف 2017 قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.226 دولار. وقال محللون، إن اليورو عرضة لخطر الهبوط إلى 1.10 دولار في الأسابيع المقبلة.
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