شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه المصرى مدفوعًا بتدفقات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصرى، بنهاية تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، وبلغ التراجع 4 قروش ليسجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 17.40 للشراء و17.50 للبيع. وأرجعت مصادر مصرفية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، تراجع الدولار أمام الجنيه إلى تدفقات النقد الأجنبى وخاصة أموال المحافظ المالية، وتحسن الموارد الدولارية لمصر، وتدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية فى الأسواق المالية المصرية. ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية. ومع انتهاء السوق السوداء والمضاربة على العملة، مع تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، ارتفع معدل بيع العملة الصعبة للبنوك المصرية، وارتفع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 26 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى.

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يتراجع 4 قروش أمام الجنيه المصرى مدفوعًا بتدفقات أجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.