شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في 3 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

استقر سعر اليورو دون أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار انتظارًا لاجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم. وسجل سعر اليورو 1.1308 دولار في التعاملات المبكرة، فيما استقر الجنيه الاسترليني قرب 1.3150 دولار. ويشهد الأسبوع المقبل تصويت المشرعين البريطانيين على اتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. ويجري تداول العملة الموحدة بين 1.157 دولار و1.1234 دولار منذ نوفمبر.



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