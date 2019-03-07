إقبال كبير على مشروع “الجوهرة ريزيدنس”.. واكتمال حجز 20% من وحداته

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

أعلنت شركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية عن اكتمال حجز 20٪ من الوحدات السكنية في مشروعها السكني “الجوهرة رزيدنس” في محافظة جدة، والذي يعد أحد مشاريع برنامج “سكني” بالشراكة مع القطاع الخاص ويضم 990 شقة سكنية “تحت الإنشاء.”

ووأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الجوهرة ريزيدنس المهندس إبراهيم البلوشي أن المشروع شهد إقبالاً كبيراً من المستفيدين خلال الأيام الأولى لإطلق معرض الحجز، وذلك لما يتميز به من موقع حيوي على أرض وزارة الإسكان شمال مدينة جدة، بين طريق الحرمين وطريق المدينة شمال مستشفى الملك فيصل التخصصي الجديد، ومجاور لمدينة الملك عبدالله الرياضية، مؤكداً أن هذا الإقبال يعكس الثقة التي تحظى بها هذه المشاريع، وتلبيتها لرغبات المواطنين المستفيدين من الخيارات السكنية التي يتم تقديمها عبر البرنامج.

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وحول تفاصيل المشروع، بيّن البلوشي أنه يضم 33 برجاً سكنياً توفر 990 شقة سكنية بمساحات وتصاميم متنوعة لتلبية رغبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية في هذا المشروع، حيث تصل مساحاتها إلى 232 متراً، وبأسعار تبدأ من 488 آلاف ريال مؤكداً أن المشروع يراعي متطلبات جودة الحياة من خلال توفير مساحات مخصصة للحدائق العامة والمسطحات الخضراء وممرات المشاة في كافة ارجائه.

وأشار إلى أن موقع المشروع وتكامل البنية التحتية فيه من أرصفة وإنارة وتوفر الخدمات العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وتصريف لمياه الأمطار ستساهم في سرعة إنجازه وتسليم الوحدات السكنية للمواطنين خلال فترة لا تتجاوز العامين كحد أقصى، مؤكداً في الوقت ذاته مراعاة الشركة تنفيذه وفق أرقى المعايير المعتمدة، ووجود كافة الضمانات على جودة البناء والتشطيب في كافة وحداته ومرافقه.

يذكر أن مشروع الجوهرة ريزدنس يعد من أحدث مشاريع برنامج سكني بالشراكة مع القطاع الخاص ويقع على أرض وزارة الإسكان شمال محافظة جدة، وتتولى شركة حمد وأحمد محمد المزيني العقارية تطوير المشروع بالشراكة مع برنامج “سكني”، ويأتي هذا المشروع امتداداً لعدد من المشاريع التي أعلن عنها البرنامج خلال الأعوام الماضية لتوفير خيارات سكنية متنوعة للمستفيدين وبأسعار تتراوح بين 250 ألف وحتى 750 ألف ريال.