الاقتصاد

البنك المركزي الأوروبي يبقي على معدل الفائدة عند صفر

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محمد المسلمي 0 تبليغ

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الان تتابع البنك المركزي الأوروبي يبقي على معدل الفائدة عند صفر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

أعلن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، الإبقاء على معدل الفائدة عن أدنى مستوى له وهو صفر، في حين أوضح أنه سوف يكشف عن خطط لطرح قروض جديدة طويلة المدى بشروط ميسرة للبنوك ابتداء من سبتمبر المقبل.

وقال المجلس الحاكم للبنك المؤلف من 25 عضوًا إنه سيبقى على معدل الفائدة عند صفر.

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وأكد البنك، في بيان له، أنه سيمدد الفترة التي يعتزم إبقاء معدلات الفائدة فيها عند مستواها الحالي من منتصف هذا العام إلى نهايته.

 

 

 

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