46 مليار جنيه قيمة تمويلات جهاز تنمية المشروعات خلال 27 عامًا

قالت نيفين جامع، رئيسة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن إجمالي التمويلات التي ضخها الجهاز في السوق المصري بلغت 45.8 مليار جنيه خلال 27 عاما، وذلك منذ نشأته في يناير 1992 وحتى نهاية يناير الماضي من العام الجاري، بحسب نتائج أعمال الجهاز.

ووفقا لبيان من الجهاز اليوم الخميس، أشارت نيفين جامع إلى أن هذه التمويلات ساهمت في تشغيل 5.6 مليون شخص، عبر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ومشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية.

جاء ذلك خلال الإعلان اليوم عن حصول جهاز تنمية المشروعات على جائزة “ختم المساواة” من البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، بحضور مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وراندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكرت نيفين جامع أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تستحوذ على تمويلات بقيمة 39.6 مليار جنيه ساهمت في تمويل 3 ملايين مشروع تستحوذ المرأة منها على 51% من إجمالي العدد، مما ساهم في توفير 4.8 مليون فرصة عمل.

وأضافت جامع أن إجمالي قيمة المنح من هذه التمويلات سجلت 6.2 مليار جنيه، وذلك لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب، مما ساهم في توفير 824 ألف فرصة عمل.

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وقالت رئيس جهاز تنيمة المشروعات، إن إجمالي القروض التي ضخها الجهاز من أول أبريل 2017 وحتى نهاية شهر يناير الماضي من العام الجاري بلغت 9.9 مليار جنيه، وذلك لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضافت أن هذه التمويلات ساهمت في إنشاء 465 ألف مشروع، وتوفير 707 آلاف فرصة عمل، واستحوذت المرأة على 48% من إجمالي عدد هذه المشروعات.

كما حصل الجهاز على منح خلال هذه الفترة بقيمة 245.3 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ساهمت في توفير 18 ألف فرصة عمل، وتستحوذ المرأة على نسبة 57% من إجمالي هذه الفرص.

وأشارت إلى أن هناك عددا من المبادرات التي نفذها الجهاز من أبريل 2014 وحتى نهاية ديسمبر الماضي، والتي تضمنت مبادرة الأمم المتحدة للمرأة بإجمالي تمويلات 7.7 مليون جنيه لعدد 1479 مشروعا بلغت نسبة المرأة 100%.

كما شملت هذه المبادرات مبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة، والمرأة المعيلة لذوي الاحتياجات الخاصة بتمويلات مصروفة بقيمة 20.2 مليون جنيه لعدد 4400 مستفيد، وفقا لنيفين جامع.

ومن بين هذه المبادرات كذلك مشروع “بدايتي” لدعم المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع البنك الزراعي المصري بقيمة 10 ملايين جنيه ساهمت في تمويل 420 مشروعا، فضلا عن مبادرة مشروع “أرض الخير” لدعم المشروعات الصغيرة للمرأة لدعم التمكين الاقتصادي لها.

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