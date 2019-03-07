شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى يدعم جهاز تنمية المشروعات بعد حصده ختم المساواة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت رندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، هناك عدد من المؤسسات المصرية تتواصل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ساعية إلى خوض تجربة المنافسة والحصول على جائزة البرنامج فى المساواة بين الجنسين التى حصل عليها جهاز تنمية المشروعات، مشيرة إلى أن حصول الجهاز على ختم المساواة بين الجنسين يؤهله عند التفاوض على قروض أو منح تخص مشروعات المرأة.

وأضافت أبو الحسن فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البرنامج لدية العديد من المشاريع التى يركز عليها فى مصر منها الملفات الإنسانية فى المجتمع المصرى كختان الإناث، والتنمية المحلية، التغير المناخى، والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومشاريع تمكين الشباب والابتكار، والحفاظ على البيئة والتغير المناخى.

وتابعت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، أن جهاز المشروعات الصغيرة نموذج ناجح فى مصر بعد حصوله على ختم المساواة بين الجنسين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى أن تقييم نموذج عمل الجهاز، كشف عن وجود تدريب وتحسين سياسات إدارية وموازنات خاصة للمرأة ، موضحة أن كلها يصب فى صالح حصول الجهاز على هذا الختم لتكون مصر ثانى دولة فى العالم تحصل على هذا الختم.