شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك تحدد سعر خام مربان عند 66.35 دولار للبرميل فى فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبى، الوطنية (أدنوك)، اليوم، الخميس، إنها حددت بأثر رجعى سعر البيع الرسمى، لخامها القياسى خام مربان فى فبراير عند 66.35 دولارللبرميل. وفيما يلى جدول بأحدث أسعار البيع الرسمية بالدولار للبرميل. Advertisements فبراير يناير التغير مربان 66.35 60.95 5.40 أم اللولو 66.10 60.60 5.50 داس 65.65 60.30 5.35 زاكوم العلوى 65.25 59.70 5.55

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