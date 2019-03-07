شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون مصر تتجه بنسبة 100% للطاقة المتجددة بـ2025 وتعلن بدء بناء محطة للطاقة الشمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القاهرة 7 مارس 2018:

أعلنت شركة فودافون مصر عن عزمها التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، وذلك بطرحها مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية لإمداد الشبكة وكافة مرافق شركة فودافون مصر بالطاقة الشمسية، لتصبح بذلك الشركة الأولى التى تتحول إلى إنتاج الطاقة بدلا من استهلاكها فقط، والاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 100% فى بادرة هى الأولى من نوعها فى مصر ومن المتوقع أن تنتج المحطة ما بين 20 - 50 ميجاوات، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المبادرة من فودافون مصر أكثر من نصف مليار جنيه مصرى وتشمل إنشاء المحطة وتكاليف توليد الطاقة وتوزيعها للاستخدام.

ويعد هذا المشروع الرائد من فودافون خطوة لدعم التوجه العام للاقتصاد المصرى والدولة لزيادة معدلات استخدام أكثر للطاقة المتجددة من أجل تحقيق التنمية المستدامة "رؤية 2030".

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وتسعى مصر حاليا إلى أن تصبح مركزا إقليميا لإنتاج الكهرباء، حيث تتبادل مصادر الكهرباء مع الدول المجاورة كما تقوم بالتعاون مع كبريات الدول الإفريقية من أجل تصدير الكهرباء إلى الدول فى حاجة إليها.

وقد زار الرئيس التنفيذى لشركة فودافون مصر، فرومان كورتيل، ورشا الأزهرى، رئيس القطاع المالي، محطات الطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان وقام بتفقد عدد من الشركات التى تقدمت بعروض فى المناقصة التى طرحتها شركة فودافون مصر لإنشاء محطة الطاقة الشمسية.