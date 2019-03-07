تصل إلى 19.600 جنيه.. "شيفرولية" تخفض أسعار سياراتها في مصر

مصراوي - كتب - أيمن صبري:
أعلنت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة شيفرولية الأمريكية في مصر، عن تحريك أسعار عدد من الطرازات الجديدة المتاحة في السوق المحلي بنسب تتراوح بين 8 آلاف وحتى 19.600 جنيه.
وبالإعلان عن التخفيضات الأخيرة، تنضم "شيفرولية" إلى قائمة العلامات التجارية التي أعلن وكلائها في مصر عن تخفيض أسعارها بداية من مارس الجاري، والتي جاء في مقدمتها هيونداي ومازدا وإم جي وشيري وجيب وجيلي.
ويمكن من خلال الصفحات التالية التعرف على سيارات شيفرولية التي شملها التخفيض:
شيفرولية لانوس1
انخفضت شيفرولية...
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