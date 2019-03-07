طيران ناس يطلق برامج تستهدف أكثر من 500 ألف معتمر

جدة - عمرو شويل برلين - الخليج 365:

أطلق طيران ناس الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، برامج تستهدف أكثر من 500 الف معتمر تحتوي على عروض مختلفة ومتنوعة تشمل النقل والتذاكر والفنادق وزيارة الأماكن الدينية، وتساهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات على استكشاف أماكن سياحية في المملكة.

جاء ذلك خلال مشاركته في معرض “بورصة برلين للسياحة 2019 – ITB” بدورته الـ 53، والذي أقيم في العاصمة الألمانية خلال الفترة من 6 إلى 10 مارس الجاري.

وتهدف مشاركة طيران ناس في المعرض الى تعزيز إلى تنمية السياحة بمختلف أنواعها ، وجذب كبرى الشركات العالمية والتعريف بالمشاريع والوجهات السياحية في المملكة، كما يوفر هذا المعرض فرص لعقد الاتفاقيات التي من شأنها تنعكس إيجابا على خدمات المعتمرين والحجاج.

وأشاد طيران ناس بجهود وزارة الحج والعمرة في تذليل العقبات لزيادة أعداد المعتمرين بما ينسجم مع رؤية 2030 الرامية لرفع نسبة المعتمرين سنوياً لتصل إلى 30 مليون معتمر من مختلف بقاع العالم.

يذكر أن عدد معرض “بورصة برلين للسياحة 2019 – ITB” يعد من أكبر المعارض السياحية في العالم، ويقدر عدد الزائرين بحوالي 110 آلاف ويشتمل على الزوار ورجال الأعمال والمهنيين العاملين في مجالات مختلفة في قطاع السياحة، وسيتم فيه عقد الاجتماعات والندوات وورش العمل والتي تضم 300 متحدث، فضلاً عن مشاركة أكثر من 100 وزير سياحة من مختلف أنحاء العالم.