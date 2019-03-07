البنك المركزى يقرر استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدى

قرر البنك المركزى المصرى، استثناء واردات الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدى الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام.

وأكد البنك المركزى، فى بيانه اليوم الخميس، على أن الاستثناء من دفع ثمن الواردات بالكامل مقدما سيستمر حتى 15 مارس 2020.

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