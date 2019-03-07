شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بقطاعات الخدمات المالية والاستهلاكية والاتصالات.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.08% رابحاً عدد 4.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5309.69 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.02% رابحا عدد 0.92 نقطة ليغلق عند مستوى 5597.37 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.22% رابحا عدد 10.52 نقطة ليغلق عند مستوى 4774.70 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 159 مليون سهم بقيمة 25.8 مليون دينار كويتى عبر 5496 صفقة.
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.70%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.35%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.27%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.20%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، ثم المواد الأساسية بنسبة 0.16%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.03%.
وجاء سهم "بيت الطاقة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 14.89%، تليه يوباك بنسبة 9.98%، ثم تحصيلات بنسبة 8.49%، فيما تصدر سهم "بترولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.94% ثم كامكو بنسبة 5.89%، ثم الهلال بنسبة 5.26%.
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