تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاعات الخدمات والاستثمار والبنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسرا 1.91 نقطة ليغلق عند مستوى 1408.92 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الخدمات والبنوك التجارية والاستثمار. وجرت التداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.6 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار بحرينى. وقاد التراجعات قطاع الخدمات بنسبة 7.63% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 1.23%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة 5.70% بضغوط هبوط سهم بنك البحرين الوطنى بنسبة 2.36%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.08% بضغوط هبوط سهم إنوفست بنسبة 3.70%، فيما ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 3.14% مدفوعة بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.47%.

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